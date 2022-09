A AMLO le falta responsabilidad y visión para llevar a buen puerto nuestro país: Hernández Peña

Morelia, Michoacán, a 02 de septiembre de 2022.- Luego de la presentación del cuarto informe de gobierno del presidente de la República Andrés Manuel López Obrador y los señalamientos realizados por la oposición sobre el mismo, el diputado local del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Jesús Hernández Peña consideró que “a AMLO le falta responsabilidad y visión para llevar a buen puerto nuestro país”.

Lo anterior dijo porque a sus cuatro años de gobierno, el trabajo de Morena, el partido que encabeza y representa, deja mucho que desear pues no han podido cumplirle a los mexicanos para cambiar las condiciones de vida en el país, además de que miente, viola las leyes y amenaza a la oposición y a cualquier persona que critique, señale o no apruebe su forma de gobernar.

“En cuatro años de su administración no se han visto resultados, no existe una transformación que le haga bien a nuestro país, ni a los mexicanos; lo que existe es una dictadura con la que se busca cumplir caprichos que dejan de lado los temas más importantes a atender como: la restructuración de la estrategia de seguridad para que haya efectividad en su implementación, la erradicación de la corrupción, el fortalecimiento del sistema de salud, la recuperación de la economía mexicana, entre otros muy importantes temas que no se atienden”, indicó el diputado.

Agregó que ante todo el daño que se le ha hecho a México, será un gran reto enderezar el rumbo del país, pero que se logrará a través de la unión y fuerza que representa la alianza del PRI, PAN, PRD, la cual trabajará en conjunto para recuperar la gobernabilidad democrática y mantener un equilibrio que brinde un bien común para todos y que defienda a nuestro país por encima de los intereses estrictos de un partido como el de Morena.

“A falta de resultados el mejor camino que nos queda para detener a este gobierno, disminuir su tiranía y ser un gobierno más responsable, es un trabajo colaborativo, una alianza que ayude a resolver los problemas que hoy están hundiendo a México y con ello, poder salir adelante”, finalizó.