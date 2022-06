5 mitos sobre remedios milagrosos para bajar de peso

Por la Mtra. Paulina Ochoa Moreno, Académica de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Guadalajara





Académica de la UAG habla sobre los remedios milagrosos que la gente comparte y podrían afectar la salud a largo plazo.

Una gran parte de la población ha caído en la publicidad engañosa de aquellos que prometen que, con una píldora bajaremos de peso, con un gel milagroso eliminaremos toda la grasa almacenada, por arte de magia, desgraciadamente buscamos salidas rápidas que en realidad no funcionan e incluso pudieran poner en riesgo nuestra salud.

Debemos entender que la grasa es esencial en nuestro cuerpo y es considerada como la principal reserva energética, tiene múltiples funciones en nuestro organismo y por tanto es indispensable, sin embargo, cuando existe una alteración o exceso en la misma que ponga en riesgo nuestra salud, como riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes entre otras, es cuando debemos hacer modificaciones en nuestros hábitos y estilos de vida.

A continuación, te dejo 5 mitos y realidades en la pérdida de peso:

Entre más sudes quemarás más grasa:

La gente dice “utiliza una faja para quemar más grasa”, “entre más sudes más bajarás de peso”, realmente lo que está pasando en tu cuerpo cuando sudas es que estás excretando, a través del sudor, agua y algunos electrólitos, entonces más bien te estás deshidratando, además consideremos que no todos sudamos ni en la misma frecuencia ni intensidad.

Utilizar fajas para bajar de peso solamente hará que tus órganos se contraigan y que de hecho los músculos del abdomen pierdan su tonicidad y fuerza. Los puntos clave para quemar grasa es cuidar la alimentación, la frecuencia, duración e intensidad del ejercicio, el descanso adecuado y disminuir estrés, entre otros.

Si saltas tiempos de comida bajarás de peso:

Muchas veces creemos que el saltarnos alguna comida que comúnmente suele ser desayuno o cena nos hará bajar de peso, cuando en realidad es importante al menos realizar 3 comidas al día, es decir desayuno, comida y cena. Algo importante a considerar es que debemos consumir la cantidad de calorías mínimas que nuestro cuerpo necesita para su correcto funcionamiento, sino consumimos las calorías necesarias puede pasar todo lo contrario, es decir, que subamos de peso. Entonces ya lo sabes no saltes comidas.

Comer tortilla, arroz o algún otro tipo de cereal te hará subir de peso:

Escuchamos a gente que nos dice: “no consumas tortilla ya que eso te hará adelgazar”, cuando en realidad es necesario tener un aporte adecuado de cereales como tortilla, arroz, pasta, papas, entre otros, acorde a la edad, género, peso y estatura de la persona.

Los cereales que forman parte de los hidratos de carbono son la principal fuente de energía de nuestro cuerpo y por tanto son fundamentales para poder realizar nuestras actividades diarias, lo ideal es cuidar solamente la calidad de esos cereales; es decir, consumir alimentos que tengan fibra y que la mayoría sean integrales.

Si consumes productos “Light” evitarás subir de peso:

Primero debemos de entender que un producto “light” es aquel alimento al que se le ha reducido el contenido de una o más sustancias, por ejemplo: grasa, energía, calorías, azúcares, sodio, etc. Este es un mito muy común, creemos que todos los productos light nos harán bajar de peso, no obstante, muchos de estos productos, si bien pueden tener menor contenido de por ejemplo grasa, pueden ser muy altos en azúcares, sodio o alguna otra, por lo tanto, es importante siempre tener una correcta lectura de etiquetas y saber que no todos los productos que son light serán mejores, habrá algunos que sí cumplan con el que sean light y otros que no.

El ejercicio cardiovascular es el mejor para bajar de peso:

El ejercicio cardiovascular tiene múltiples beneficios entre ellos la salud del corazón, cuerpo, mente, prevención de enfermedades como cardiovasculares, cáncer, diabetes, entre otros, regular y controlar la presión arterial, etc.

Es cierto que le ejercicio cardiovascular ayuda a la oxidación de grasa y por tanto pérdida de peso; sin embargo, no podemos dejar de lado el ejercicio de resistencia o fuerza, ya que este favorece la ganancia de masa muscular, considerando que esta puede llegar a elevar el gasto energético basal (la cantidad mínima de energía que nuestro cuerpo necesita para su correcto funcionamiento) hasta en un 30% o más. Entonces entre más masa muscular tengas más oxidarás grasa. Por tanto, cada tipo de ejercicio tiene sus ventajas y no podemos solamente pensar que el ejercicio cardiovascular es el mejor.

Recuerda siempre acudir con un Licenciado en Nutrición para que los guíe y oriente en lo que necesiten de manera individualizada. Para finalizar te comparto mi frase favorita “No es solo nutrir el cuerpo, sino también el alma”.