4 de cada 5 michoacanos no ve beneficio en el reemplacamiento: Toño Carreño

Morelia, Michoacán a 15 de junio de 2022.- El líder naranja, Antonio Carreño Sosa, manifestó que las y los michoacanos no ven reflejado el cobro de los impuestos implementados por el gobierno estatal, por lo que la ciudadanía no encuentra incentivos para pagar el reemplacamiento, pues en la vida pública no hay beneficio alguno; al tiempo enfatizó su preocupación por las precarias condiciones de las vialidades y espacios públicos, pues estos se encuentran sin mantenimiento, o desde su construcción presentan irregularidades.

En ese sentido, indicó que resulta en un doble discurso que mientras el gobierno michoacano mantiene una campaña en el que el lema dice que con la adquisición de placas “tu dinero va de vuelta”, en los hechos tenemos obras agrietadas, sin terminar e inundadas, o socavones en plena avenida, como el que se abrió en la avenida Siervo de la Nación, en la capital michoacana.

No es ampliando el término del trámite, sino poniendo a trabajar el presupuesto en beneficio de las y los ciudadanos, como se convencerá a la sociedad de reemplacar, advirtió el dirigente del Movimiento Ciudadano; “hoy sólo el 18% de los autos del estado han pagado por este trámite, pues además del escaso impacto de los impuestos, los hogares viven una crisis económica prolongada, donde el costo de las placas representa aproximadamente el 25% de un sueldo promedio en Michoacán que es de 7,250 pesos, ahora imaginemos aquellas personas que ganan el sueldo mínimo . Cualquier familia elegirá costear la salud o la alimentación antes que pagar placas nuevas”, sostuvo Carreño Sosa.

Del mismo modo consideró que sería conveniente y necesario que el gobierno estatal abra las estrategias para que las obras y vialidades no sólo sean de calidad, sino que sean también incluyentes, accesibles, seguras y sustentables.

“En Movimiento Ciudadano sabemos que los espacios públicos dignos en todos sus rubros son parte fundamental para devolverle a las y los ciudadanos el poder, por eso hemos impulsado iniciativas como la recién aprobada Ley de Movilidad Segura, que ya se encuentra funcionando en el gobierno ciudadano de Jalisco”, finalizó.