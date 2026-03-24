Este martes 24 de marzo de 2026, autoridades federales y estatales de Veracruz rescataron a 229 migrantes que viajaban hacinados dentro de la caja de un tráiler en la ciudad de Xalapa.

Entre las personas liberadas se encuentran 17 menores de edad. La mayoría son originarios de países de Centroamérica. Según reportes, no tenían agua ni comida, y algunos presentaban signos de deshidratación, aunque en general su estado de salud es estable.

El tráiler tenía reporte de robo y fue localizado en un depósito vehicular (corralón) en Xalapa tras ser interceptado en la zona de Puente Nacional / Emiliano Zapata. El conductor de la unidad fue detenido.

Este caso vuelve a poner en evidencia los riesgos del tráfico de personas en las rutas de migrantes hacia Estados Unidos. Las autoridades continúan con las investigaciones para identificar a los responsables de la red de tráfico.

Las personas rescatadas están recibiendo atención médica y apoyo humanitario.