Tacámbaro, Mich.- Lunes 23 de marzo de 2026.- Dos elementos de la Brigada 820 de Combate a Incendios Forestales fallecieron mientras enfrentaban un incendio en la zona boscosa de La Laguna, en el municipio de Tacámbaro, informaron fuentes de rescate.

Tragedia en plena labor de combate

La lamentable situación se registró durante la tarde de este lunes cerca del antiguo camino hacia el basurero de Tacámbaro. Al percatarse de lo ocurrido en medio de las maniobras para controlar y sofocar las llamas, los compañeros de las víctimas dieron aviso a las autoridades policiales.

Movilización policial y de la Fiscalía

Tras el reporte, al sitio acudieron patrulleros municipales y elementos de la Fiscalía Regional, quienes iniciaron las investigaciones correspondientes y trasladaron los cuerpos a las instalaciones del Servicio Médico Forense.

Hasta el momento, los nombres de los fallecidos no han sido revelados. Por su seguridad, el resto de los brigadistas suspendió las labores esta noche. Mientras tanto el siniestro continúa avanzando y devastando cientos de árboles y fauna silvestre a su paso.

AGENCIA RED 113