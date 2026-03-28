Morelia, Mich.- Sábado 28 de marzo de 2026.- El motociclista que murió durante la última hora de ayer viernes primero derrapó tras pasar, presumiblemente a alta velocidad, un tope localizado en la avenida Amalia Solórzano, al norte de Morelia, y acto seguido fue arrollado por un automóvil, el cual también circulaba a una velocidad mayor a la permitida, de acuerdo con imágenes captadas por una cámara de videovigilancia.

VIDEO IMÁGENES FUERTES:

#Video #ImágenesFuertes 🚨 Motociclista fallece tras derrapar y luego ser arrollado por un auto; sucedió en la Av. Amalia Solórzano de #Morelia pic.twitter.com/14yvWYwMr6 — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) March 29, 2026

Lugar del fatal accidente

El trágico accidente tuvo lugar a la altura del Circuito Praderas de la Loma, en la colonia del mismo nombre, en el sentido de la fraccionamiento Montaña Monarca –en la zona de Altozano– hacia la avenida La Joya.

CRONOLOGÍA GRÁFICA DEL TRÁGICO SUCESO:

Policías y paramédicos atienden la emergencia

Tras el aparatoso percance, varias personas avisaron al número de emergencias. Posteriormente llegaron patrulleros municipales y paramédicos, pero el motociclista ya no tenía signos vitales, él fue identificado como Manuel R., de aproximadamente 55 años de edad.

La moto y el auto involucrado

La motocicleta de la víctima era una Italika W150, color azul rey, con placa L3A03P, la cual terminó totalmente destrozada. Junto a ella se localizaron restos de la tolva salpicadera delantera del vehículo involucrado en los hechos, mismo que se dio a la fuga rápidamente, según lo apreciado en el material videográfico.

Señalamientos de vecinos

Cabe mencionar que vecinos de la zona habían advertido la peligrosidad del citado tope, el cual fue colocado sin las debidas medidas de seguridad; es decir, no estaba señalizado correctamente, no se colocaron avisos claros sobre su presencia y tampoco contaba con pintura reflectante.

FGE sigue con las investigaciones

Elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) continúan con las diligencias correspondientes para el esclarecimiento del caso. En cuanto al ahora finado, sus familiares reclamaron sus restos para otorgarle sepultura.

AGENCIA RED 113