Morelia, Mich.- Lunes 08 de junio de 2026.- Dos camionetas participaron en un aparatoso choque sobre la carretera Morelia-Pátzcuaro, percance que dejó cinco personas lesionadas, informaron fuentes policiales y de rescate.

El accidente ocurrió durante la tarde de este lunes, a la altura de la desviación a Cointzio, frente a la colonia El Edén, perteneciente a la Tenencia Morelos, en el municipio de Morelia.

Al sitio acudieron bomberos de la Coordinación Estatal de Protección Civil Michoacán (CEPCM) y paramédicos, quienes auxiliaron a los heridos, quienes fueron trasladados en ambulancias a un hospital para su adecuada valoración médica.

En las labores de auxilio también participaron patrulleros municipales y estatales. Asimismo, unos agentes de Tránsito se encargaron del peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades.

Trascendió que uno de los vehículos involucrados es de la marca Mazda de color negro, con placas PRC-749-A; y el otro es una Dodge pick up, color blanco, con matrícula NR-9160-C. Ambas unidades fueron retiradas por una grúa y llevadas a un corralón.

AGENCIA RED 113