Un adolescente de 13 años perdió la vida de manera trágica en Tepic, Nayarit, apenas horas después de haber recibido una motocicleta como regalo de Navidad.

“¡¿Por qué le prestaste la moto?!”, gritaba la mujer mientras abrazaba el cuerpo de su hijo.

El menor salió a dar un paseo acompañado de un amigo. Mientras circulaba por la avenida Colosio, una camioneta presuntamente le cerró el paso, provocando un fuerte accidente. El impacto lo lanzó varios metros, golpeándose de forma severa la cabeza contra el pavimento, lo que le causó la muerte en el lugar, según información del periodista Luis Alberto Medina.

Elementos de seguridad y servicios de emergencia acudieron de inmediato al sitio. Los paramédicos confirmaron el fallecimiento del menor, mientras que su acompañante fue trasladado a un hospital en estado grave.

El accidente ocurrió durante la madrugada del 25 de diciembre, en la colonia Tierra y Libertad. Al enterarse, los padres del menor llegaron al lugar entre escenas de profundo dolor. Testigos señalaron que la madre, desconsolada, reclamaba a su esposo por haber permitido que el joven usara la motocicleta.