Zitácuaro, Mich.- Lunes 16 de marzo de 2026. – Un incendio se registró en un domicilio de la colonia Lázaro Cárdenas, en la cabecera municipal de Zitácuaro, siniestro que dejó únicamente daños materiales, mencionaron fuentes de rescate.

Lo anterior ocurrió la tarde noche de este lunes en una vivienda de la calle 5 de Diciembre de 1810, y fue reportado al número de emergencias. Enseguida acudieron bomberos de Protección Civil, quienes combatieron la quemazón en una de las habitaciones.

Asimismo, los rescatistas auxiliaron a los habitantes del inmueble y los pusieron a salvo, entre ellos cinco menores de edad y dos adultos.Tras varios minutos de labores, los vulcanos sofocaron la lumbre. En las acciones de ayuda también apoyaron unos patrulleros.

AGENCIA RED 113