  • Temperatura máxima: alrededor de 27 °C por la tarde.
  • Temperatura mínima: descenso considerable hacia la noche y madrugada, con valores frescos de alrededor de 5 °C.
  • Condiciones generales: cielo mayormente soleado y estable, sin lluvias importantes previstas.

☀ Pronóstico extendido (próximos días)

  • Sábado y domingo: clima caluroso durante el día con nubosidad intermitente o sol entre nubes, con máximas cerca de 27 °C y mínimas rondando entre 7 °C y 8 °C.
  • Inicio de semana: lunes a martes presentarán nubes dispersas con temperaturas templadas a cálidas (entre 26 °C y 27 °C), bajas por la noche de alrededor de 8 °C a 10 °C.
  • Miércoles y jueves: posibles aumentos térmicos, manteniéndose ambiente cálido diurno con máximas de hasta 30–31 °C y noches frescas.

🧥 Recomendaciones

Dada la amplitud térmica típica en Morelia —frescas mañanas y noches, junto con tardes cálidas— se recomienda a la población llevar ropa que permita adaptarse a los cambios de temperatura, así como protegerse del sol en las horas centrales del día.

