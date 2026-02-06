- Temperatura máxima: alrededor de 27 °C por la tarde.
- Temperatura mínima: descenso considerable hacia la noche y madrugada, con valores frescos de alrededor de 5 °C.
- Condiciones generales: cielo mayormente soleado y estable, sin lluvias importantes previstas.
☀ Pronóstico extendido (próximos días)
- Sábado y domingo: clima caluroso durante el día con nubosidad intermitente o sol entre nubes, con máximas cerca de 27 °C y mínimas rondando entre 7 °C y 8 °C.
- Inicio de semana: lunes a martes presentarán nubes dispersas con temperaturas templadas a cálidas (entre 26 °C y 27 °C), bajas por la noche de alrededor de 8 °C a 10 °C.
- Miércoles y jueves: posibles aumentos térmicos, manteniéndose ambiente cálido diurno con máximas de hasta 30–31 °C y noches frescas.
🧥 Recomendaciones
Dada la amplitud térmica típica en Morelia —frescas mañanas y noches, junto con tardes cálidas— se recomienda a la población llevar ropa que permita adaptarse a los cambios de temperatura, así como protegerse del sol en las horas centrales del día.