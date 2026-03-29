Morelia, Michoacán, 29 de marzo de 2026.- El croata Borna Gojo se coronó campeón de la segunda edición del Challenger Tour Morelia Open 125, torneo de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP), encuentro de clase mundial celebrado del 23 al 28 de marzo en la capital michoacana.

La final de esta justa desarrollada en el Club Tres Marías reunió este sábado a un importante número de espectadores y amantes del deporte blanco, en la que Borna Gojo obtuvo el título tras una jornada intensa frente al argentino Juan Pablo Ficovich.

El subsecretario de Promoción de la Secretaría de Turismo (Scetur), Alejandro Hernández Torres, acudió a la ceremonia de premiación en representación del titular de la dependencia, Roberto Monroy García, y destacó el desempeño tanto del ganador como de todos los tenistas de alto nivel, quienes mostraron que “el alma de México” es un escenario ideal para encuentros internacionales, lo que atrajo la mirada del mundo deportivo.

“Esta segunda edición contó nuevamente con el apoyo, respaldo e interés del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla para visibilizar mundialmente a Michoacán como sede importante para el turismo deportivo y para ser el hogar de estos encuentros”, señaló el funcionario.

Con respecto a la final de dobles, el ecuatoriano Diego Hidalgo y el estadounidense Patrik Trhac se coronaron campeones luego de enfrentarse a Nathaniel Lammons y Jackson Withrow, ambos de Estados Unidos. Al evento de clausura también asistieron el presidente del Consejo Michoacano de Negocios, Juan Pablo Arroyo, y el director del Morelia Open, Raúl Zurutuza.