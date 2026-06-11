Fany Santiago | Analista

Hoy inicia el Mundial y, más allá de los partidos, las estadísticas o los pronósticos, comienza uno de esos momentos capaces de reunir a millones de personas alrededor de una misma emoción. El futbol tiene algo que pocos fenómenos logran: durante unas semanas, las fronteras parecen más pequeñas y las diferencias pasan a segundo plano para dar paso a la pasión compartida.

México vive este acontecimiento de manera especial. Somos un país donde el futbol forma parte de la identidad colectiva, donde las familias se reúnen frente a una pantalla, donde cada gol se celebra como propio y donde la esperanza de ver triunfar a nuestra selección vuelve a renovarse generación tras generación.

#VideoColumna ⚽️ El Mundial representa mucho más que una fiesta deportiva. Es también una oportunidad para mostrar al mundo la mejor versión de nuestro país. Millones de visitantes recorrerán nuestras calles, conocerán nuestras tradiciones, probarán nuestra gastronomía y… pic.twitter.com/9mBbUjcWbA — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) June 11, 2026

Sin embargo, el Mundial representa mucho más que una fiesta deportiva. Es también una oportunidad para mostrar al mundo la mejor versión de nuestro país. Millones de visitantes recorrerán nuestras calles, conocerán nuestras tradiciones, probarán nuestra gastronomía y descubrirán la riqueza cultural que nos distingue ante el mundo.

El turismo será uno de los grandes ganadores de esta celebración global. Hoteles, restaurantes, comercios, transportistas y prestadores de servicios encontrarán en la llegada de visitantes una oportunidad para fortalecer la economía local y generar bienestar para miles de familias. Cada turista que llega no solo consume un producto o un servicio; también se lleva una experiencia, una historia y una imagen de México que compartirá con el resto del mundo.

Y ahí radica uno de los mayores desafíos: estar a la altura de la oportunidad. Mostrar nuestra capacidad de organización, nuestra hospitalidad y la fortaleza de nuestras instituciones. Porque los grandes eventos no solo se recuerdan por lo que ocurrió dentro de los estadios, sino por la experiencia que ofrecieron fuera de ellos.

El Mundial nos recuerda que el deporte puede ser un poderoso motor de encuentro, desarrollo y orgullo colectivo. Durante estas semanas veremos rodar un balón, pero también veremos circular inversión, turismo, intercambio cultural y nuevas oportunidades para nuestro país.

Mañana comienza la fiesta del futbol. Y mientras el mundo vuelve la mirada hacia la cancha, México tiene la oportunidad de demostrar que su mayor fortaleza sigue siendo su gente.

Porque los mundiales terminan, pero el prestigio, la derrama económica y las oportunidades que dejan pueden permanecer mucho después del último silbatazo. ⚽🇲🇽✨