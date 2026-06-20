Morelia, Michoacán, a 20 de junio de 2026.- Al hacer entrega del Pase por Excelencia Académica del Bachillerato a Programas Educativos de Licenciatura y Técnico Superior Universitario a 353 estudiantes de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) y de Escuelas Incorporadas, la rectora Yarabí Ávila González, señaló que las y los futuros profesionistas se sumarán a las filas de la transformación que exige la sociedad.

Frente a un auditorio abarrotado de jóvenes y familias completas, la rectora compartió su satisfacción por reconocer a esta segunda generación de merecedores de dicho beneficio, quienes dijo, se encaminarán a su formación profesional para servir a quienes más lo necesitan.

“Siempre tengan una palabra amiga y siempre lleven esa pasión en cada una de sus vocaciones. Hoy, sus virtudes son reconocidas por esta Máxima Casa de Estudios con un Pase por Excelencia que les permitirá no solamente estudiar la carrera que desean, sino también, construir un mejor mañana”.

Reconoció a las y los integrantes del Consejo Universitario, así como a las directoras y directores de las preparatorias nicolaitas, por el trabajo desarrollado para que el Pase por Excelencia sea una realidad.

Al tiempo que, exhortó a las recipiendarias y recipiendarios a aprovechar al máximo la oportunidad de estudiar en una institución pública como lo es la Universidad Michoacana, tras compartir que desgraciadamente miles de jóvenes no logran obtener un espacio en la casa de estudios. “Yo estoy segura que ninguno de ustedes va a desertar y que tienen ese gran compromiso con ustedes, con su familia, con sus amigos y con la Universidad”.

Ávila señaló que a la excelencia hay que ir a tocarle la puerta todos los días, al referir que si bien ya obtuvieron el beneficio de entrar directamente a la UMSNH, no van a tener las mejores calificaciones de facto, ya que se requiere seguir estudiando con disciplina y con perseverancia, como lo hicieron durante los tres años de preparatoria.

Ante las y los jóvenes, manifestó que la Universidad Michoacana está muy orgullosa de cada una y cada uno de ellos, por ser estudiantes de excelencia, que tienen compromiso, pasión y vocación, y tras desearles el mayor de los éxitos, los invitó a conducirse siempre con honestidad y con respeto hacia los demás.

Por su parte, el secretario Académico de la UMSNH, Antonio Ramos Paz, apuntó que, esta ceremonia es una celebración del talento, del trabajo y de los sueños de una generación de jóvenes que hoy ven reconocido su esfuerzo. “Este importante programa es una iniciativa impulsada durante la administración de la rectora Yarabí Avila, quien ha promovido una visión profundamente humanista de la educación, convencida de que el mérito académico debe ser reconocido y respaldado para abrir nuevas oportunidades de desarrollo para las y los estudiantes”.

El funcionario precisó que este año dicho beneficio se entrega a 353 alumnas y alumnos provenientes de Morelia y de diversos municipios de la entidad, y apuntó que, la excelencia académica no es solamente una calificación, es una actitud de vida, es la voluntad de seguir adelante cuando las circunstancias son difíciles, es la capacidad de mantener la mirada fija en los objetivos, es el deseo permanente de aprender, crecer y contribuir a la construcción de una sociedad mejor. “La Universidad Michoacana deposita en ustedes su confianza porque sabe que representan lo mejor de nuestra juventud”, enfatizó.